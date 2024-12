Liberoquotidiano.it - Sinner, ecco la miglior risposta a Kyrgios e Djokovic: uno schiaffo morale a chi lo insulta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Mai curarsi delle provocazioni dei rivali, specie su una piccola macchia di una carriera finora straordinaria. Janniksi allena a Montecarlo per preparare il 2025, dove ad attenderlo c'è subito la grande sfida di Melbourne, nella quale è impegnato a confermare il titolo vinto l'anno scorso agli Australian Open. Da Brisbane, dove saranno impegnati nel torneo Atp 250, Nicke Novakhanno espresso le loro valutazioni sul caso Clostebol e l'australiano ha rincarato la dose, etichettando il giocatore italiano e la polacca Iga Swiatek come due imbroglioni. Nole, dal canto suo, ha parlato di questione poco trasparente e incoerente, in confronto ad altri casi che hanno visto giocatori sospesi per positività in un test antidoping. Insomma, altre critiche, delle quali Jannik non vuole curarsene proseguendo nella sua programmazione senza proferire parola sull'argomento.