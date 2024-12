Sport.quotidiano.net - Sangio, certezze azzurre. Della Spoletina punto fermo

Matteoè il giocatore con il maggior minutaggio accumulato nel corsoprima partestagione. Il difensore, che ha compiuto 27 anni alla vigilia di Natale, è l’elemento di Marco Bonura che di più rispetto ai compagni ha messo piede sul rettangolo verde. E’ stato sempre presente in tutte le 17 prime partite di campionato, eccezion fatta per due occasioni ha giocato per l’intera duratagara. Non è da meno, ma con un minutaggio leggermente minore sulle gambe, capitan Nannini con 1488 minuti a referto frutto di 17 presenze, seguono Santeramo con 1260 minuti e 14 gettoni di presenza e, subito dopo, gli attaccanti Bocci e Rotondo, in campo per 17 gare, rispettivamente per 1239 e 1220 minuti. Un altro fedelissimo di Marco Bonura è Gabriele Fumanti, se non fosse stato per un infortunio che lo ha tenuto lontano dai giochi per quasi un mese è sempre stato presente nelle altre gare scendendo in campo 12 volte per un totale di 917 minuti.