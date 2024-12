Ilnapolista.it - Raspadori, la dannazione di essere nato vintage

Ieri pomeriggioha risolto la partita del Napoli, che sarebbe altrimenti tranquillamente finita zero a zero (i segnali: un rigore sbagliato, un palo, parate del portiere. Sembrava un classico ndr). Giacomo lo aveva già fatto contro lo Spezia e contro la Juventus a Torino nel 2022-23, contro il Milan l’anno scorso segnando addirittura su calcio di punizione e col Genoa al 90esimo con un gran sinistro. È un calciatore che ha sempre fatto gol perché li sa fare, seppure con i suoi limiti dettati dal destino crudele del suo fisico. È un brevilineo col pensiero del 9, ruota su se stesso e calcia con la facilità di un grandissimo attaccante ma è inserito in un contesto storico-calcistico in cui la seconda punta (ma anche il falso nueve) è in crisi se non addirittura ha cessato di esistere.