Ilrestodelcarlino.it - "Prestazione modesta. Complimenti a Pesaro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attilio Caja è un allenatore d’esperienza e sa benissimo come affrontare una sala stampa strapiena dopo una batosta netta. Non cerca alibi per l’infortunio di Kenny Gabriel, bacchetta i suoi ma senza bastonarli e non lesina elogi alla Vuelle. "Doveroso fare i, hanno fatto un’eccellente partita – riconosce -, con un’aggressività nettamente superiore alla nostra: avevano un’energia diversa e ci hanno saputo mettere in difficoltà, tanto da vincere in scioltezza. Merito loro, mentre noi abbiamo fornito una. L’unica nota positiva di questa serata è la prova straordinaria di Aradori, che ci ha messo un po’ a recuperare dopo l’infortunio ma d’ora in poi sarà importante per noi". La perdita di Gabriel dopo nemmeno 12 minuti è stata una brutta tegola per la Fortitudo, coach Caja spiega cos’è successo: "Aveva un’infiammazione al ginocchio precedente a questa serata, ha fatto delle terapie e ci ha provato, poi ha dovuto dare forfait.