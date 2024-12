Ilrestodelcarlino.it - Pesta la fidanzata in albergo. Lei scrive alla figlia e chiede aiuto. Arrivano i carabinieri: arrestato

di Castelnovo Monti, insieme ai colleghi di Collagna, la mattina di Santo Stefano sono intervenuti in soccorso di una donna, che attraverso alcuni messaggi inviatiattraverso il suo telefonino, risultava essere vittima di violenze da parte del fidanzato, nella camera di unnella località bismantovina in cui stavano soggiornando. È stata proprio laa chiamare il 112. Ihanno raggiunto la struttura ricettiva indicata, trovando in effetti la donna con il volto tumefatto, mentre l’uomo era a letto che dormiva. I militari hanno rassicurato la vittima, raggiunta poco dopo dall’ambulanza inviata dal 118 e trasferita al pronto soccorso del Sant’Anna, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di almeno dieci giorni. Mentre l’uomo è stato svegliato, identificato e portato in caserma.