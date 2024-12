Cultweb.it - Perché l’ex presidente americano Jimmy Carter era soprannominato “Nocciolina”?

Leggi su Cultweb.it

, il 39ºdegli Stati Uniti, erafamiliarmente “” per il suo legame con le arachidi, un prodotto centrale della sua infanzia e della sua vita a Plains, Georgia. Nato nel 1924,crebbe in una fattoria di 360 acri dove il padre coltivava arachidi, cotone e canna da zucchero. Fin da bambino, dimostrò un forte spirito imprenditoriale, vendendo arachidi bollite per strada e gestendo surplus agricoli con astuzia. Questo soprannome riflette non solo le sue radici agricole, ma anche il suo carattere semplice e laborioso, simboli che lo hanno accompagnato fino alla Casa Bianca.Le arachidi entrarono nella vita diquando la sua famiglia acquistò una fattoria nel 1928. Coltivare arachidi divenne non solo un modo per sostenere la famiglia, ma anche una scuola di vita per il giovane