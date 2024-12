Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 31 dicembre 2024: veglione di San Silvestro nostalgico per Bilancia

Cosa prevede l'diFox per il 31? Via ai festeggiamenti dell'ultima notte dell'anno. In questodi Sanpotrebbe succedere di tutto e di più, con la Luna in Capricorno che inizia la sua fase Crescente. Potrebbe essere una giornata nostalgica per il segno della. Approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di martedì 31, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.31Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Organizzate le vostre attività con attenzione, poiché queste giornate potrebbero portarvi qualche tensione in più. Toro - Questo imminente Capodanno promette di essere piacevole e diverso dal solito. Intanto. Già queste 24 ore vanno bene.