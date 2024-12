Ilfattoquotidiano.it - Non solo Milano, Piantedosi chiede ai prefetti di individuare zone rosse in tutte le città per Capodanno

Proprio mentre asono entrate in vigore le, il ministro dell’Interno Matteoha inviato una direttiva aiper sottolineare l’importanza di, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento.Asarà in vigore fino al 31 marzo e questo strumento ha già avuto una sua prima applicazione sia a Firenze che a Bologna: “Ha già dato positivi risultati nel corso della sua prima applicazione”, spiega il Viminale: negli ultimi tre mesi sono stati 105 i soggetti destinatari di provvedimenti di allontanamento su 14mila persone controllate. Per queste ragioni il ministro dell’Interno vuole estendere l’iniziativa.Per il Viminale, anche in vista del, queste ordinanze sono particolarmente utili “in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e situazioni di degrado, come le stazioni ferroviarie e le aree limitrofe, nonché le ‘piazze dello spaccio‘, dove sono già in atto le operazioni interforze ad alto impatto”.