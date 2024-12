Gqitalia.it - Nella galassia di personaggi che anima Dune: Prophecy, la stella di Javicco si è spenta troppo presto

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.SPOILER ALERT - questo articolo presenta diversi spoiler se non hai ancora finito di vedere, serie insieme spin-off e prequel di, la saga lettereraria e cinematografica, ha già ricevuto l'ok per una seconda stagione. Nel frattempo, la prima stagione ci è entrata nel cuore, con le sue atmosfere di incredibile bellezza, ottimi interpreti, la trama piena di intrighi e colpi di scena, ma anche i, tendenzialmente associati a temi di ampio respiro. In questo senso, si spazia dall’idealismo traviato di Kieran Atreides alla fede inquietante di Desmond Hart, senza contare le macchinazioni delle Bene Gesserit, potenti e devastanti anche quando non vanno a segno come previsto.