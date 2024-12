Formiche.net - Navi, missili e droni. Ecco il budget record della difesa giapponese

Leggi su Formiche.net

Il governoha approvato un bilancio per lasenza precedenti, pari a 8,7 trilioni di yen (oltre cinquanta miliardi di euro circa), segnando il tredicesimo anno consecutivo di aumentospesa militare. Questo nuovo, relativo all’anno fiscale 2025, rappresenta un passo cruciale nel programma quinquennale di potenziamento delle capacità difensive del Paese, avviato nel 2022. La crescita costanteprevisione di spesa per lariflette soprattutto la determinazione del Giappone di affrontare un contesto geopolitico sempre più complesso modernizzando le sue capacità militari.UnÈ la prima volta che i fondi per lasuperano la soglia degli otto trilioni di yen. Tuttavia, la svalutazione dello yen sta influendo sia sugli acquisti esteri sia sulla produzione locale, dove l’aumento dei costi delle materie prime e dei componenti stranieri ha inciso significativamente.