Napoli, Raspadori l'uomo della provvidenza. Ma con l'ombra del mercato

, 30 dicembre 2024 – Anche ilha il suo 'Signor Wolf': proprio come il personaggio del celebre film 'Pulp fiction', a regia di Quentin Tarantino, Giacomorisolve problemi e lo fa spesso a dispetto dei pochissimi minuti concessi sul rettangolo verde. Era successo a più riprese nella stagione dello scudetto, al punto da entrare di diritto negli highlights dei momenti salienti, ed è successo ieri contro il Venezia, match più complicato del previsto per gli azzurri nonostante i saggi avvertimentivigilia in conferenza stampa da parte di Antonio Conte, a sua volta allertato da quanto visto contro Inter e Juventus. In effetti, i lagunari anche al Maradona si presentano con l'abito più insidioso, quello che può diventare una trappola per la grande di turno. Se poi Filip Stankovic decide di indossare il mantello del supereroe e parare tutto ciò che arriva dalle sue parti, soprattutto a firma di Romelu Lukaku, allora l'operazione vittoria si fa ancora più complicata.