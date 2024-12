Serieanews.com - Napoli, che guaio: stanno sfumando 100 milioni di euro

Ilsi ritrova in casa un problema importante, che fra poco rischia di diventare l’elefante nella stanza: ballano 100diIn unche fatica a ritrovare lo smalto della scorsa stagione, c’è una questione che tiene banco più di tutte. Una crisi che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, e che potrebbe avere ripercussioni pesanti non solo in campo, ma anche sul valore economico del club.Aurelio De Laurentiis sta vedendo sfumare un investimento importante (AnsaFoto) – serieanews.comTra le tante storie di questa annata, c’è quella di un giocatore che fino a pochi mesi fa sembrava intoccabile, un punto fermo del progetto azzurro. Eppure, il campo racconta un’altra storia: otto partite senza segnare, un record di astinenza dal gol che non si vedeva dalla scorsa stagione.