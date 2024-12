Thesocialpost.it - Milano: evacuato l’Anteo Palazzo del Cinema per allarme antincendio

Momenti di paura questa sera intorno alle 21 aldelAnteo in piazza XXV Aprile, a, quando è scattato l’. Gli spettatori presenti nelle otto sale, distribuite su quattro piani, e nella sala ristorante sono stati fatti evacuare a causa della presenza di fumo intenso, che si sarebbe diffuso all’interno della struttura.L’intervento dei Vigili del FuocoSul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco con diverse squadre, incluse due autoscale, per gestire la situazione e mettere in sicurezza il. Presenti anche i mezzi del 118, pronti a intervenire in caso di emergenze sanitarie. Secondo le prime informazioni, non risultano persone intossicate o ferite.Le cause: ipotesi problema elettricoDai primi accertamenti, sembra che la causa del fumo sia da ricondurre a un problema tecnico, probabilmente legato a cavi elettrici.