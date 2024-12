Lapresse.it - Milan, il giorno di Conceição: chi è l’allenatore portoghese

Leggi su Lapresse.it

Dalla vittoria dello Scudetto con la Lazio da calciatore alla panchina del. E’ la parabola di Sérgio Paulo Marceneiro da, noto semplicemente come Sergio, da oggi nuovo tecnico del club rossonero dopo l’esonero del suo connazionale Paulo Fonseca.La carriera da calciatore con Lazio, Parma e Interè una vecchia conoscenza del campionato italiano, dove è approdato nel 1998 acquistato dalla Lazio per 15 miliardi di lire dal Porto (squadra con cui aveva vinto tre campionati nazionali ed una coppa di Portogallo). Con la maglia biancoceleste sotto la guida di Sven Goran Erikson ha vinto uno Scudetto, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In totaleha giocato 70 partite con la Lazio segnando 7 gol. Passato nel 2000 al Parma insieme al centrocampista Matías Almeyda, nell’ambito dell’affare che porterà alla corte del presidente Sergio Cragnotti il bomber argentino Hernán Crespo, in gialloblù gioca 25 partite con 5 reti.