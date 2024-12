Marsa Alam è stato uno squalo tigre di 25 metri a uccidere Gianluca Di Gioia Le ipotesi sull’attacco

Quotidiano.net - Marsa Alam, è stato uno squalo tigre di 2,5 metri a uccidere Gianluca Di Gioia. Le ipotesi sull’attacco

Leggi su Quotidiano.net

Il Cairo, 30 dicembre 2024 – Ad attaccare i due turisti italiani al largo diunolungo 2,5. È quanto emerge dai primi elementi dell'inchiesta sulla morte diDi. Questa specie diera già stata posta sotto sorveglianza e tracciamento satellitare dal ministero dell'Ambiente egiziano l'anno scorso dopo un incidente simile che aveva coinvolto un turista russo. Oltre allo squadro, nel Mar Rosso, erano osservati speciali anche il mako e l'oceanico. Il racconto della figlia del ferito Le indagini confermano anche che i due turisti italiani erano entrati in acque profonde, in una zona in cui non è consentito nuotare. Probabilmente il cremasco Peppino Fappani, rimasto ferito, era accorso per aiutare l'altro bagnante. Oggi la figlia, intervistata da Rtl 102.