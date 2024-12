Calciomercato.it - Juventus, Giuntoli unico responsabile? Non ci sono più dubbi

Leggi su Calciomercato.it

La società bianconera vive un momento particolare dal punto di vista dei risultati e delle strategie societarie: dura critica al dirigentePareggite acuta. Lanon riesce a superare la sindrome dell’X e il punto conquistato contro la Fiorentina fa staccare ulteriormente i bianconeri dalla vetta della classifica.? Non ci(LaPresse) – Calciomercato.itOra c’è da pensare alla Supercoppa, primo obiettivo stagionale, poi bisognerà riconcentrarsi per conquistare un posto in Champions e andare avanti in Europa. In tutto questo c’è da fare i conti anche con il mercato: da mesiè al lavoro per sistemare la difesa, un reparto dovevenuti meno sia Bremer che Cabal, entrambi finiti sotto i ferri e indisponibili per tutta la stagione.