Oasport.it - Jordan Thompson sostiene Purcell e attacca anche Sinner: “E’ una presa in giro, altri hanno ricevuto un buffetto”

Leggi su Oasport.it

ha iniziato bene il proprio percorso a Brisbane. L’australiano ha sconfitto nel primo turno Matteo Berrettini, in rimonta, sullo score di 3-6 6-3 6-4. Una grande dimostrazione di carattere del padrone di casa, venuto fuori alla distanzaperché ben supportato da una condizione atletica migliore dell’italiano., però, ha fatto parlare di sé in avvicinamento a questo matchper quanto ha detto dopo la notizia della positività in un test antidoping del suo compagno di doppio Max, con cui nel 2024 si è aggiudicato gli US Open.Ricordiamo che l’australiano aveva ammesso una settimana fa di aver violato le regole, utilizzando un “metodo proibito” ed è stato sospeso provvisoriamente dalla International Tennis Integrity Agency a partire dal 12 dicembre. “Perè vietato giocare, allenare o presenziare a qualsiasi evento di tennis“, è stato comunicato dall’ITIA.