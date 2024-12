Puntomagazine.it - Ischia: controlli al porto. “Sono una guardia giurata”. Carabinieri arrestano 3 persone per droga

, tentano di eludere il controllo dei: arrestati tre napoletani con 750 grammi didella locale compagniaimpegnati in una serie diin vista del capodanno. Tra i principali obiettivi ilcommerciale con tanti turisti che raggiungono l’isola.Durante le perquisizioni 3vedono ie tentano di eludere il controllo.un uomo e due donne. Lui ha 39 anni mentre le donne hanno 49 e 50 anni.tutti di Napoli eincensurati.I militari notano quell’atteggiamento sospetto mentre i 3 tentano di abbandonare una valigia e li fermano per controllarli. “una”, dirà l’uomo. Il 39enne dice la verità ma questo non evita la perquisizione. Nella borsa 5 involucri con all’interno mezzo chilo di cocaina e 3 panetti di hashish per altri 250 grammi di sostanza stupefacente.