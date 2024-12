Ilrestodelcarlino.it - Il derby è amaro per Macerata. Fano si fa valere e centra la vittoria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

banca mc fisiomed 2 virtus3 BANCA FISIOMED: Marsili 6, Ichino, Ferri 1, Valchinov 18, Ottaviani 8, Fall 13, Sanfilippo 1, Klapwijk 26, Gabbanelli (L), Berger 10, Palombarini (L). Ne. Pozzebon, Cavasin, All. Castellano. SMART ESSENCE SYSTEM HOTELS: Coscione 2, Rizzi 2, Merlo 10, Roberti 25, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 4, Marks 25, Compagnoni 4, Tonkonch 1, Mengozzi 13. Ne. Magnanelli, Sorcinelli (L), Acuti. All. Mastrangelo. Arbitri: Grossi e Nava Parziali: 28-30; 16-25; 27-25; 25-20; 12-15vince ilcontro BancaFisiomed al termine di una gara combattuta. Partenza in salita per la BancaFisiomed costretta a rincorrere (4-9) i fanesi che si fannoa muro con Merli e nella fase di contrattacco. Gli ospiti sono in palla (7-12) ma la squadra di casa non si scompone e si rifà sotto con il pallonetto di Ottaviani, con i due muri di Marsili e l’ace di Klapwijk (11-12).