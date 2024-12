Ilgiorno.it - Gli artigiani del design di lusso. I primi cinquant’anni di BertO

Il 2024 per l’azienda, che festeggia i suoi50 anni, sarà un momento da ricordare. Dall’apertura del suo primo monomarca in Svizzera alla realizzazione della nuova sede a Meda. Un anno unico per l’azienda fondata nel 1974 a Meda da Fioravante e Carlo, oggi protagonista internazionale nel settore deld’arredo. Guidata dal Ceo Filippo(sotto in foto),è un esempio emblematico di come artigianalità, innovazione e cultura del Made in Meda possano evolversi in una realtà d’eccellenza, capace di guardare lontano rimanendo sempre saldamente legata alle proprie radici. Con un organico che oggi conta oltre 60 dipendenti tra Italia e Svizzera,si consolida come una realtà in costante espansione. "Il nostro obiettivo? Continuare a creare un ambiente stimolante, formativo e orientato alla crescita professionale e personale" spiega Filippo