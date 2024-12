Lettera43.it - Gabriele Gravina è l’unico candidato alla presidenza della Figc

per il prossimo quadriennio. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti nei giorni scorsi e, oltre al presidente uscente, nessuno si è fatto avanti. Le elezioni sono in programma il 3 febbraio 2025 presso l’Hotel Cavalieri a Roma. «La candidatura diè stata accompagnata, ai sensi dell’art. 24, comma 5 dello statuto federale, da un documento programmatico sulle attivitàper il quadriennio olimpico 2025/2028 e dall’accredito di oltre la meta più uno dei delegati assembleari, detta Lnp Serie B,Lega pro, detta Lega nazionale dilettanti, degli atleti e dei tecnici. Ilè in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto per ricoprire la carica di presidente federale», ha informato la Federcalcio.