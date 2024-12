Fratelli d’Italia incremento dei diritti d’imbarco | Un risultato storico per il nostro territorio

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino – “Ci troviamo oggi a raccontare alla città un altro, dopo l’eclatanteportato a casa con l’autorità di bacino sulle problematiche che da anni affliggono Isola Sacra, con il via libera alla Manovra 2025 , viene introdotta una misura fondamentale per la nostra città. Così mentre c’era chi accusava di immobilismo questa Amministrazione, con responsabilità e dedizione per un anno e mezzo ci siamo concentrati su obiettivi ambiziosi e strutturali che nessuno aveva mai affrontato prima con la giusta determinazione”. Lo dichiara il gruppo consiliare di.“Già da aprile 2025, 50 centesimi di euro dell’addizionale comunale suidi imbarco dei passeggeri per i voli extra Ue , verrà interamente destinata alla nostra città. In base ai calcoli effettuati dai relatori , il potenzialedi gettito per i comuni è stimato in 5,33 milioni di euro per il 2025 e 8 milioni per il 2026.