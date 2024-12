Anteprima24.it - Distributore automatico saccheggiato in un negozio, indagini in corso

Tempo di lettura: < 1 minutoFurto questa notte in un esercizio commerciale in via Avellino. Il "Poliziotto Notturno" ha segnalato alla sala operativa della questura di via De Caro che era stata forzata la porta d'ingresso del locale. Sul posto quindi sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno accertato il furto di monete dal. Indi quantificazione i danni subiti dall'esercizio commerciale.