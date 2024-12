Sport.quotidiano.net - Disastro Sella, è un Capodanno amarissimo. Vigevano espugna Cento e inguaia i biancorossi

64 Elachem79: Tanfoglio 2, Devoe 4, Davis 18, Nobile 3, Alessandrini 6, Berdini 16, Benvenuti 15, Tamani, Ramponi, Moretti. All. Di Paolantonio. ELACHEM: Raspino, Rossi 7, Galassi 18, Leardini 2, Strautmanis 13, Taflaj 4, Peroni 3, Oduro 7, Mack 25, Tedoldi. All. Pansa. Arbitri: Salustri, Lupelli e Giunta. Note: parziali 13-23; 31-43; 52-62. Finisce nel peggiore dei modi il 2024 della Benedetto, schiantata malamente nello scontro diretto da, che dopo 7 sconfitte di fila risorge all’ombra del Guercino e agguanta ial penultimo posto. Tensione, ma anche voglia in avvio per la Di Paolantonio band, che combatte e resiste alle prime folate del duo Mack-Oduro, con quest’ultimo a danzare da un’area all’altra portandosi dietro gli oltre 2 metri di altezza con una leggerezza disarmante.