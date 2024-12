Inter-news.it - Di Francesco su Stankovic: «Ha un futuro roseo. Sta crescendo!»

Leggi su Inter-news.it

Eusebio Diha creduto nel pareggio del Venezia contro il Napoli e ha potuto farlo grazie al portiere in prestito dall’Inter Filip. I suoi complimenti al giocatore in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPA – Filipè stato in assoluto il migliore in campo della partita tra Venezia e Napoli. Ha parato il calcio di rigore a Romelu Lukaku, ha fatto un altro miracolo sempre sul belga e ha salvato in più occasioni i suoi dal primo gol dei partenopei. Alla fine si è dovuto arrendere ad un colpo ravvicinato di Giacomo Raspadori. L’Inter segue con attenzione l’estremo difensore perché ha ancora la proprietà del cartellino. Il Venezia può riscattarlo a due milioni di euro, ma i nerazzurri hanno il 50% sulla futura rivendita., unbrillante con o senza InterCRESCITA – Eusebio Diha fatto notare in conferenza stampa la prestazione: «ci ha dato sicuramente una mano, ma non è bastata.