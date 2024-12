Dai biopic su Robbie Williams e Dylan a 'Bridget Jones', i film più attesi nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Ilal cinema inizia a suon di musica e di humor inglese con ‘Better Man’, ilsudi Michael Gracey (già alla regia di ‘The Greatest Showman’). Dall’1 gennaio nelle sale con Lucky Red, il musical in live-action ripercorre le tappe della fulminea ascesa, della drammatica caduta e della straordinaria rinascita della superstar del pop britannico. Il racconto segue il viaggio didall’infanzia, dall’esordio come componente più giovane della boy band Take That fino ai suoi straordinari successi come artista solista da record. A vestire i panni dida adolescente e poi da adulto Jonno Davies, trasformato in una scimmia in CGI. Il nuovo anno si apre anche con la musica di Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie. L’1 gennaio con 01 Distribution debutta l’atteso‘Maria’ firmato da Pablo Larraín, un ritratto intimo della vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli Anni 70.