Thesocialpost.it - Costantino Vitagliano, la patologia al cuore lo stava uccidendo: “Poteva esplodermi l’aorta ombelicale”

Leggi su Thesocialpost.it

, noto per il suo ruolo di “tronista” negli anni 2000, oggi affronta una sfida molto diversa: una malattia autoimmune che gli ha fatto perdere 20 chili in pochi mesi. “Mi hanno diagnosticato questa malattia qualche mese fa, e le cure stanno funzionando. Sto scalando il cortisone, che dava effetti collaterali. Navigo a vista”, racconta.La diagnosi è arrivata durante alcuni controlli di routine: “Hanno scoperto una macchia eera passata da 21 a 36 millimetri. Mi hanno detto: ‘Tu non te ne vai da qui’.esplodere e non ci sarebbe stato nulla da fare”. Dopo 40 giorni di riposo assoluto e il timore di avere un tumore, la situazione è migliorata. Ora segue una terapia con due iniezioni a settimana. “Ho ricominciato ad allenarmi, ma faccio cose leggere.