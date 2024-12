Oasport.it - Bagnaia propone alcune modifiche al sistema di punteggio in MotoGP: “Inserirei alcuni bonus”

L’andamento e l’esito del Mondiale2024 ha fatto discutere gli addetti ai lavori a proposito dell’attualediutilizzato dalla classe regina del Motomondiale dopo l’introduzione delle Sprint avvenuta ad inizio 2023. Francesco, nonostante la bellezza di 11 vittorie su 20 Gran Premi disputati in stagione, ha perso il duello per il titolo iridato contro un Jorge Martin che ha collezionato appena tre successi nelle gare della domenica, facendo però la differenza con una notevole costanza di rendimento soprattutto nelle manche del sabato.“Bisogna adattarsi alle regole, anche perché ilattuale mi ha permesso di lottare per il titolo fino alla fine anche se ho fatto otto zeri. Tuttavia, le Sprint interessano più fronti, quindi è qualcosa in più, è sicuramente cambiato molto il modo in cui si possono ottenere punti in un fine settimana“, ha dichiarato Pecco in occasione della festa Ducati ‘Campioni in Pista’.