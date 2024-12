Lettera43.it - Attacco hacker al gestore dello Spid InfoCert: quali dati sono stati rubati

, uno dei principali provider di identità digitalein Italia, ha subito un graveinformatico che potrebbe aver esposto ipersonali di milioni di utenti. Ad annunciarlo è stata la società stessa tramite il proprio sito ufficiale, rivelando che alcunisottratti dai database di un fornitore terzo e pubblicati online. «In data 27 dicembre, in occasione delle continue attività di monitoraggio dei nostri sistemi informatici, è stata rilevata la pubblicazione non autorizzata dipersonali relativi a clienti censiti nei sistemi di un fornitore terzo», scrive l’azienda. «La pubblicazione non autorizzata deiè frutto di un’attività illecita contro un nostro fornitore terzo, senza compromissioni dirette ai sistemi di», sottolineano.La nota di