Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Corchia: cronoscalata. Trionfa Bascherini

Leggi su Sport.quotidiano.net

Stefano, del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, in campo maschile e Nina Gulino, dell’Castello, tra le donne, sono i vincitori assoluti delladell’Antro dela Levigliani. La gara era valida come ultima prova del Criterium podistico toscano e del circuito Highlander Apuane e godeva del patrocinio dell’Ente Parco Alpi Apuane, con l’organizzazione dell’Us Levigliani e delPark, con la collaborazione tecnica del Gp Parco Alpi Apuane, mentre la Pubblica assistenza di Stazzema ha curato l’aspetto sanitario e la Cooperativa Condomini la logistica. Sono stati 150 i partecipanti che, con partenza ogni 30” dalla località Lambora, sono arrivati all’interno della suggestiva grotta più profonda d’Italia, percorrendo i tre ripidi chilometri del tracciato, in una giornata tipicamente invernale.