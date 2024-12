Anteprima24.it - AORN San Pio, i sindacati chiedono un tavolo tecnico al Prefetto

Tempo di lettura: 2 minutiLe scriventi Organizzazioni Sindacali, in data 29/10/2024, si riunivano in assemblea con i lavoratori, insieme ad altre sigle sindacali e alla RSU.Dopo ampia discussione su tematiche contrattuali e organizzative decidevano che, se nel termine di dieci giorni la Direzione non avesse convocato una riunione, i lavoratori davano mandato alle OO.SS. e alla RSU di proclamare lo stato di agitazione.In data 25 novembre veniva confermato lo stato di agitazione, nonostante la convocazione che la direzione aveva fissato per il giorno 27/11/2024.A seguito dell’incontro tenutosi in data 27/11/2024, alcuni componenti della RSU, in data 29/11/2024, convocavano una riunione per il giorno 10/12/2024, invitando anche le Segreterie Territoriali, in merito alla conferma dello stato di agitazione e per analizzare quanto scritto nel verbale di riunione.