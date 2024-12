Quotidiano.net - Aggredito da squalo perse una gamba, lo sfogo di Matteo Mariotti: “Basta odio sui sub”

Leggi su Quotidiano.net

Parma, 29 dicembre 2024 – “??????Avete presente quello str.. che è stato mangiato da unoin Egitto? Beh, se l’è meritato. è solo uno dei commenti che stanno scrivendo on line in queste ore sulla tragedia successa in Egitto a Gianluca Di Gioia”, esordisce così sul suo profilo Instagram, ventenne parmigiano attaccato da unoin Australia poco più di un anno fa, l’8 dicembre 2023. Per quell’assalto, mentre faceva immersione con la videocamera (l’attacco andò in diretta su Facebook) ha subito l’amputazione di una. “Non conosco la dinamica dell’accaduto, ma il giudizio è sbagliato in queste situazioni – ha proseguito –. Ve lo dice qualcuno che è stato mangiato da uno. Ogni anno decine di migliaia di persone nel mondo vengono uccise da cani, allora cosa dovremmo fare? Vietare i cani? Ognuno di noi, praticamente, ha un cane in casa.