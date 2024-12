Thesocialpost.it - Addio a Linda Lavin, star della sitcom ‘Alice’: si è spenta a 87 anni

L’attrice, famosa per aver interpretato Alice Hyatt nella“Alice”, è scomparsa il 29 dicembre a Los Angeles all’età di 87, a causa di complicazioni legate a un cancro ai polmoni diagnosticato di recente. Con una carriera straordinaria,ha esordito a Broadway nel 1962, vincendo numerosi premi tra cui un Tony Award e due Drama Desk Award. Tra le sue interpretazioni teatrali più celebri figurano titoli come “Il diario di Anna Frank”, “Broadway Bound” e lavori di Neil Simon. Sul grande schermo si è distinta in film come “Ci penseremo domani” e “Voglio tornare a casa!”, accanto a icone come Jeff Bridges e Gérard Depardieu.La svolta televisiva arrivò nel 1976 con “Alice”,ispirata al film di Martin Scorsese “Alice non abita più qui”., che vinse due Golden Globe per questo ruolo, interpretava una madre vedova che lottava per mantenere il figlio lavorando come cameriera in un diner di periferia.