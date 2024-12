Inter-news.it - Acerbi e Pavard, niente Supercoppa: una partita nel mirino! – TS

italiana per Francescoe Benjamin. L’Inter li preserva per il campionato e mette neluna.RIENTRO – Nénérecupereranno per la. L’Inter non li avrà contro l’Atalanta ed eventualmente nemmeno per la finale contro una tra Milan e Juventus. Infatti, oggi i nerazzurri partiranno alla volta di Riad, partenza intorno alle 14.30, e i due difensori non ci saranno insieme al gruppo.è out dallacontro il Verona dello scorso 23 novembre, quando uscì dopo appena quindici di, invece, non vede campo dalladi Champions League contro il Lipsia il 26 novembre, quando la suadurò appena quarantacinque minuti. Ora l’Inter valuta i loro rientri.L’Inter valuta i rientri di: ecco quando ci sarannoTEMPI DI RECUPERO – L’Inter non avrà a disposizione siacheper la semifinale dicontro l’Atalanta.