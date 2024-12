Bergamonews.it - A Monasterolo arriva la “Camminata delle befane”

Del Castello. Sabato 4 gennaio 2025 aDel Castello si terrà la “”.Il programma prevede:– alle 15:30daa Spinone a sostegno di “Cuore di donna”;– dalle 17 alle 20 aperitivo by Sommia, Music con Dj José liger.Tutti possono partecipare, anche i “befani” in tema.L’Associazione “Cuore di Donna” si costituisce il 2 Dicembre 2012 a Casazza, un piccolo paese della Val Cavallina in provincia di Bergamo. Nasce dopo quasi tre anni di lavoro svolto attraverso il gruppo “Cuore di Donna”, un gruppo composto da donne operate di tumore che si “incontrano” sul social network facebook per condividere “l’esperienza” di un percorso difficile e particolare, come quello del tumore, convinte che la condivisione sia parte essenziale del percorso stesso.