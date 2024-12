Tg24.sky.it - Verbania, donna aggredita dall'ex con l'acido: salvata dai clienti di un bar

Un’ennesima aggressione da parte di un uomo nei confronti di una. E’ quanto successo a, dove un 60enne è stato arrestatoa polizia locale per aver tentato di sfigurare con l'muriatico una sua coetanea, con cui aveva avuto una breve relazione che si era conclusa da circa un mese. L’attacco è avvenuto nel salone di acconciatura nella quale la vittima lavora, in una frazione periferica della città piemontese. A salvarla, in particolare, sono stati gli avventori di un bar a pochi metri dal negozio stesso, intervenuti dopo aver sentito le urla dellae di una cliente.