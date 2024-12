Sport.quotidiano.net - Una svolta per due allo Zini. Stroppa-Bisoli, derby teso

Regalarsi unper finire l’anno in bellezza e mettersi alle spalle le critiche degli ultimi mesi. Se lo augurano Cremonese e Brescia che si sfideranno oggi alle 12.30: “malate” in fase di guarigione che vogliono dare un segnale forte alla classifica. La squadra di casa è decisa a non perdere il treno promozione. "Siamo abituati a rincorrere - le parole di- perché a questa squadra manca continuità e davanti non perdono terreno. Da tre partite stiamo mostrando cose importanti. È una sfida fondamentale". All’andata era terminata 3-2 proprio in favore della Leonessa: era ancora una Cremonese che doveva trovare l’abito migliore anche in virtù dei nuovi acquisti. Sponda Brescia le motivazioni non mancano: con la zona retrocessione lontana solo quattro punti la compagine biancazzurra vuole provare ad espugnare lo, a maggior ragione ora che può contare su tutta la rosa al completo.