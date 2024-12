Oasport.it - Tournée 4 Trampolini oggi in tv: orari gara Oberstdorf, streaming, startlist, accoppiamenti KO system

si comincia a far sul serio. Asi eleggerà il primo vincitore dell’edizione 2024-2025 delladei 4, dopo che la qualificazione di ieri ha regalato un certo numero di segnali interessanti.Innanzitutto, la ripresa di Ryoyu Kobayashi: il Concorde giapponese ancora non pare al massimo, ma lo si è perlomeno rivisto avere una cera migliore rispetto alle ultime settimane. Poi, chiaramente, il dominio assoluto austriaco e in genere di lingua tedesca comprendendo anche tedeschi (appunto) e svizzeri. Infine Alex Insam, che è destinato a sfidare Forfang nel KO, dovendo puntare più che altro ai cinque punteggi di ripescaggio.Ladei 4continuacon ladi. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport e in direttasu Discovery+, SkyGo e DAZN per l’integrale, RaiPlay per le sole gare.