Tempi non ipotizzabili Il realismo di Tajani su Sala | il dialogo con l' Iran e il caso di Milano

Le condizioni di salute della giornalista Cecilia, arrestata il 19 dicembre ine ora nel carcere di Evin, «sono buone. È preoccupata per la sua situazione di detenzione e spera di uscire dal carcere il prima possibile». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonioa Zona Bianca su Rete 4. «È una ragazza forte e una giornalista esperta», ha aggiunto, «è in cella da sola a differenza di Alessia Piperno e le sue condizioni sono migliori». Iper il rilascio dituttavia «non sono, perché la trattativa è molto delicata e non è facile. Noi facciamo tutto il possibile perché isiano brevi ma non dipende dall'autorità italiana, la situazione è abbastanza complicata per questo abbiamo chiesto il massimo riserbo».rivela che «stamane la nostra ambasciatrice a Teheran è andata al ministero degli Esteri dell'e ha incontrato il Vice Ministro che ha detto che ancora non è stato formulato il capo di imputazione» per la giornalista arrestata il 19 dicembre.