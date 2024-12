Ilrestodelcarlino.it - Squadra al lavoro in vista del match con la Pianese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti in campo per tornare a sudare indella ripresa del campionato. Ieri tecnico esi sono ritrovati al Picchio Village per riprendere ilprogrammato che condurrà l’Ascoli verso il prossimo impegno in programma. Quello in trasferta contro la temibiledi lunedì 6 gennaio con avvio programmato alle ore 15. La sfida con la formazione toscana costituirà una sorta di vero e proprio scontro diretto per la zona playoff visto che entrambe le contendenti attualmente si trovano appaiate in classifica a quota 25 punti. In occasione deld’andata fu il Picchio a prevalere di misura per 1-0 con il gol vittoria di Varone messo a segno nelle prime battute dell’incontro. I tre punti conquistati costituirono la prima vittoria in campionato dei bianconeri allora allenati da Carrera.