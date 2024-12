Lanazione.it - Spaccata e furto alla pasticceria, non basta l’allarme a fermare il ladro

Firenze, 29 dicembre 2024 – Un altro colpo nel quartiere di San Jacopino, vittima negli ultimi cinque giorni di ben quattro furti. Questa volta a essere colpita laExcalibur di via Bartolomeo Cristofori. A scoprire l’accaduto, quasi in diretta, un abitante che ha dato l’rmepolizia e ai proprietari. Ma nemmeno questo èto al’uomo (ripreso dalle telecamere di sicurezza - qui accanto il fermo immagine) che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle volanti. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato, un malvivente con un tombino ha infranto la vetrata dell’attività per poi intrufolarsi all’interno. Una volta dentro, si è impossessato del fondo cassa e di un vassoio di biscotti che avrebbe mangiato una volta fuori. Il vassoio, infatti, è stato ritrovato a pochi metri di distanza.