Siria Ong | 17 morti in raid israeliano

20.40 Almeno 17 persone sono morte a seguito della potente esplosione di un deposito di armi dell'ex regime vicino alla città industriale di Andra, a nordest di Damasco.Lo riferisce l'Osservatoriono per i Diritti umani, specificando che si tratta in gran parte di civili. La Ong aggiunge che "si ritiene che l' esplosione sia stata causata da un nuovo attacco aereosul territoriono come parte degli sforzi di Israele per distruggere l'intera scorta di armi detenuta dall'ex regime" di Assad.