Roma. Incendio vicino Villa Borghese causa disagi alla metro A: fermate chiuse per sicurezza

Unè scoppiato nel tardo pomeriggio di domenica 29 dicembre nei pressi di, provocandocircolazione dellaA di. Il fumo, proveniente da un capannone che conteneva attrezzi e macchinari abbandonati, è penetrato nella galleria dellaattraverso i condotti di aerazione, rendendo l’aria poco respirabile.LeSpagna e Flaminio sono statetemporaneamente per precauzione, e i passeggeri sono stati invitati a uscire all’aperto. Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale per intossicazione da fumo.Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia e la Guardia di Finanza. Nonostante il fumare intenso, l’è stato rapidamente contenuto senza ulteriori conseguenze gravi.