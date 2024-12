Lapresse.it - Roma, incendio a Villa Borghese: immagini dal cantiere andato a fuoco

Vigili delal lavoro all’ingresso didove domenica pomeriggio intorno alle 18:40 è scoppiato un, che secondo i primi rilievi sembra essere partito da alcuni container andati ain unche conteneva attrezzature per i lavori per la metropolitana. Il denso fumo che si è formato si è incanalato all’interno degli aeratori delle fermate metro vicine, portando all’evacuazione delle stazioni di Spagna e Flaminio. Un sedicenne, rimasto intossicato dal fumo, è stato portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.