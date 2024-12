Donnaup.it - Ricicla per Natale i tappi corona: tanti addobbi semplici e creativi

Leggi su Donnaup.it

perSe hai voglia di cimentarti nel “fai da te” durante le feste dipuoire idelle bottiglie di vetro e realizzare deglinatalizi secondo il tuo gusto.Con idelle bottiglie di vetro, come ad esempio quelli delle bottiglie di birra, puoi ottenere delle decorazioni super sfiziose per arricchire la tua casa nel periodo delle feste.Seleziona tutti idi cui hai bisogno e per lasciarti ispirare dalle idee che troverai qui sotto.In questo modo, nel tuo piccolo, aiuterai l’ambiente e decorerai la tua casa a costo zero.perComincia subito are:ALBERO DIIncolla su un cono di polistirolo idelle bottiglie di vetro che preferisci in modo da realizzare un piccolo albero di