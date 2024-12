Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Fonseca perde Pulisic. Theo titolare”

Questa è ladel '', in edicola oggi, domenica 29 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il '' oggi in edicola, in, apre parlando di Cagliari-Inter, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatasi ieri alla 'Unipol Domus' e terminata 0-3 per i nerazzurri. Bussano Alessandro Bastoni, Lautaro Martínez e Hakan Çalhano?lu dal dischetto: ora l'Inter è a quota 40 punti in classifica, a - 1 dall'Atalanta. Gli orobici, infatti, strappano nel finale di Lazio-Atalanta allo stadio 'Olimpico' un punto vitale per mantenere la vetta. Al gol biancoceleste di Fisayo Dele-Bashiru, risponde Marco Brescianini: è 1-1.