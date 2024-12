Ilnapolista.it - Luis Enrique vuole trasformare il Psg nel Barça: i talenti vanno creati in casa, basta acquisti faraonici (Le Parisien)

Il Psg vorrebbe invertire la rotta finora praticata dall’inizio dell’era Al Khelaifi; se prima puntava su giovani prospetti di altri club, acquistandoli, oracreare conun “modello spagnolo” e fare affidamento sui miglioridei settori giovanili.il Psg nelLescrive:Sulla scia di Warren Zaire-Emery, ci sono stati altri giovani che hanno guadagnato un posto nelle rotazioni del tecnico, anche se giocano poco: Senny Mayulu (18 anni), Yoram Zague (18 anni) e Ibrahim Mbaye (16 anni) sono ormai parte integrante della squadra maggiore. Al suo arrivo nell’estate del 2023, l’ex allenatore del Barcellona si è impegnato a partecipare allo sviluppo giovanile, politica accettata anche dal dsCampos. Il club ha così invitato i preparatori delle squadre giovanili a una tavola rotonda in cui, per quasi due ore,e il suo staff hanno elogiato l’atteggiamento dei giovani promossi in prima squadra.