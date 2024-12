Ilgiorno.it - L’occhio di “Za“ sulla città: "Le sue opere tornino nelle scuole"

È nata con Miracolo a Milano, nello stesso anno. Ha avuto Miracolo a Milano “in casa“: Valentina Fortichiari, nipote di Cesare Zavattini e principale curatrice dell’opera zavattiniana e dei suoi diari, pubblicati da La nave di Teseo, ha abitato per anni in via Valvassori Peroni. Ha un legame a doppio filo con il film e con il suo set? "È vero, sono i capricci del destino. Quando sono andata a vivere nella stessa casa che si vede nel film, davanti al prato erboso dove è stata costruita la baraccopoli, non cercavo il contatto con Miracolo a Milano. Sono finita lì perché mi piaceva, è stata una fortuna. All’ultimo piano abitava Alfredo Castelli, famoso disegnatore e artista, che un bel giorno mise nell’androne tutte le foto delle sequenze del film, dove compariva la nostra casa. Una riscoperta meravigliosa".