Inter-news.it - L’Atalanta non fa come l’Inter, anticipa i tempi: orobici già al lavoro

oggi si è allenata al proprio centro sportivo per iniziare a preparare la partita di Supercoppa contro. Il 2 la semifinale.SUBITO AL– “Dopo la sfida di campionato contro la Lazio, i nerazzurri sono subito tornati alal Centro Bortolotti per cominciare a preparare la semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2024/2025 contro. La partita è in programma giovedì 2 gennaio all’Al-Awwal Park di Riyadh con calcio d’inizio alle ore 20.00 (ora italiana). Domani, lunedì 30 dicembre, la squadra proseguirà la preparazione nel pomeriggio, sempre a Zingonia e a porte chiuse”. Cosìha aggiornato sul suo programma post Lazio, partita finita 1-1 allo Stadio Olimpico. La Dea il prossimo 2 gennaio sarà avversaria delnella semifinale di Supercoppa italiana.