La rivista di storia ‘Nuèter’ festeggia la centesima uscita

Nei giorni scorsi è uscito il centesimo numero delladilocale Nuèter. Quella della pubblicazione e dell’omonimo gruppo studi che, a cadenza semestrale, ne cura l’è unache viene da lontano: il primo numero risale al giugno 1975. "L’idea venne a me e a Maurizio Pozzi - racconta il professor Renzo Zagnoni, presidente dell’associazione - nell’ambito delle iniziative culturali realizzate al circolo Giovanni Fornasini di Porretta Terme. Io e Maurizio avevamo appena concluso una ricerca storica compiuta con il supporto di don Ivo Cevenini, indimenticato parroco di Granaglione, nei confronti del quale Nuèter ha più di un debito di riconoscenza. Avevamo in mente l’esempio de ‘La Musola’, unaben fatta però dedicata al solo comune di Lizzano in Belvedere. Noi avevamo l’ambizione di coprire un territorio più vasto e, a distanza di cinquant’anni, posso tranquillamente affermare che ce l’abbiamo fatta: nel tempo ci siamo occupati di montagna bolognese, pistoiese e, in misura minore, modenese.